В Краснодаре пьяная женщина ударила вилкой полицейского

В Краснодаре полицейский пострадал после того, как потребовал от горожанки сделать тише игравшую громко музыку.

В 4.00 26 июля в жилом доме по улице Ивана Беличенко в Краснодаре к полицейскому обратилась местная жительница, которой мешала громкая музыка, игравшая в одной из квартир. Находясь возле жилища, из которого доносилась громкая музыка, полицейский, представившись, попросил открывшую ему дверь даму убавить громкость. В ответ женщина повела себя агрессивно, нецензурно выражаясь, начала "наступление" на полицейского и ударила его вилкой по голове.

Вскоре буйную даму доставили в отдел полиции. Как оказалось, она была пьяна. Вскоре против нее может быть возбуждено уголовное дело. Полицейский после получения медицинской помощи продолжил службу, сообщает УМВД по Краснодарскому краю.