В сентябре откроется реконструированный Молодежный центр в Астрахани

Сейчас в здании Молодежного центра в Астрахани ведутся ремонтные работы. Его открытие запланировано в сентябре 2024 года. Организованные здесь мероприятия будут направлены на развитие творческого потенциала молодых людей, создание возможностей для самореализации и досуга, сообщает региональное агентство по делам молодежи.

Молодёжный центр получит название «Коса», созвучное району, где он расположен. Концепция пространства была разработана совместно с астраханцами. Территория площадью более 2 тыс. кв. м будет оснащена современными техническими средствами, зонами для отдыха и общения, кинолекторием, залом для проведения мероприятий и концертов.

Новую точку притяжения строят за счёт гранта 83 млн рублей, который Астраханская область получила в 2023 году, став победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых» нацпроекта «Образование».