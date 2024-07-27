Игорь Бабушкин побывал в летнем лагере Астраханской области, где отдыхают дети из ЛНР

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился со школьниками из подшефного Кременского района, прибывших на летний отдых в регион. Привез им сладкие угощения.

Детей разместили в оздоровительном лагере. Здесь для них организовали развлекательную, образовательную и экскурсионную программы. Среди недели ребята соревновались в спортивных командных конкурсах. Лучшим командам глава региона вручил кубки.

"Второй год подряд организуем летний отдых для детей из подшефного Кременского района Луганской Народной Республики. На их малой родине сейчас очень неспокойно, а здесь школьники могут отвлечься и просто побыть детьми. Это уже вторая смена. Для детей подготовили насыщенную программу. Впереди у них много экскурсий. Но и в самом лагере не менее интересно, в этот раз школьникам устроили спартакиаду. С огромным удовольствием наградил победителей", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Всего летом перед учебным годом отдохнут 750 ребят из Кременского района. Часть из них проведёт каникулы в Астраханской области, остальные отправятся в санаторно-курортные организации Краснодарского края.