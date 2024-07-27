27 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Происшествия Свердловская область Челябинская область
Фото: Администрация Карабашского городского округа

РМК помогает пострадавшим в Карабашском городском округе - участвуют более 300 сотрудников Службы безопасности, 30 единиц техники и волонтеры

Как известно, накануне из-за непрекращающихся осадков произошло разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе Челябинской области. Вода затопила дома в поселке Киолим, пострадали также близлежащие населенные пункты.

(2024)|Фото: Администрация Карабашского городского округа

К помощи жителям в подтопленных районах оперативно подключилась Русская медная компания, сообщили в пресс-службе РМК.

(2024)|Фото: Администрация Карабашского городского округа

В Карабаш направлено более 300 сотрудников Службы безопасности РМК и 30 единиц техники, в том числе десять КАМАЗов. На место бедствия доставлены три тысячи сухих пайков, палатки, спальные мешки, газовые баллоны и горелки, генераторы, тепловые пушки и другое оборудование, необходимое для ликвидации чрезвычайного происшествия.

(2024)|Фото: Администрация Карабашского городского округа

Мобильные патрули на автомобилях находятся в Киолиме, Мухаметово, Сактаево, Тыелге, Новоандреевке.

В населенных пунктах сотрудники оказывают содействие МВД и МЧС по охране жилых зданий и имущества в эвакуированном посёлке, в поиске людей и домашних животных.

(2024)|Фото: Администрация Карабашского городского округа

Волонтерский центр РМК «Сила Урала» доставил 300 продуктовых наборов для пострадавших. Добровольцы приехали со своими лодками для помощи спасателям.

Собрано и готово к отправке более 10 тонн одежды совместно с проектом «Вещь добра». Сейчас волонтеры и активисты уточняют потребности у пострадавших, им оказывается адресная помощь, покупаются необходимые лекарства, средства гигиены и разгружают машины с гуманитарной помощью и доставляют питьевую воду.

Завод «Карабашмедь» подключился к спасательной операции и организовал в заводском профилактории «Синегорье» пункт временного размещения эвакуируемых. В профилакторий доставили 42 человека из 13 семей. На ночь в номерах профилактория пожелали остаться восемь человек, остальные разместились у родственников. Эвакуируемым предоставлено горячее питание, питьевая вода.

(2024)|Фото: Администрация Карабашского городского округа

В данный момент вода из поселка ушла, спасатели и волонтеры содействуют ликвидации последствий подтопления.

Теги: рмк, русская медная компания, спасатели, карабаш, волонтеры


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