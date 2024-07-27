На чемпионате мира по огуречному хрусту, который прошел в Кировской области, победил житель Египта

Сегодня в Кировской области на празднике «Истобенский огурец» впервые в истории прошел Мировой чемпионат по огуречному хрусту.

Участников приветствовал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

«Истобенский огурец» - это уже бренд Кировской области. В год 650-летия столицы нашего региона - города Кирова - праздник стал международным, и сегодня здесь пройдет Мировой чемпионат по огуречному хрусту. Желаю всем участникам удачи. А главное - хорошего настроения! - сказал Дмитрий Курдюмов.

В Чемпионате по огуречному хрусту приняли участие представители 13 стран: Бангладеша, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16.

С помощью специального измерительного микрофона с индикацией в цифровом виде определялся обладатель самого громкого хруста.

Победителем стал гражданин Египта Ахмед Салах с результатом 70,9 децибел.

Награду победителю - дизайнерскую коллекционную тарелку с символикой «Истобенского огурца» победителю вручил председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев.