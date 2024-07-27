27 Июля 2024
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Фото: t.me/AATrubetskoy

В Русскинской открыли сразу два спортобъекта - современный спорткомплекс и крытый хоккейный корт

В деревне Русскинская Сургутского района открыли спортивный комплекс с универсальным игровым залом и крытый хоккейный корт. В церемонии открытия принял участие глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сразу два крупных спортивных объекта теперь будут доступны жителям. Это современный крытый хоккейный корт площадью 1,5 тысячи м² и спорткомплекс с универсальным игровым залом в 665 квадратных метров.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Общая стоимость двух объектов составляет более 120 млн рублей. Сооружения в отдаленном поселении возвели по первой муниципальной концессии и при поддержке компании-недропользователя «Лукойл», - сообщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Крытый хоккейный корт расположен на улице Озерная, 6. Объект включает в себя ледовую площадку, тренажерную зону, раздевалки, пункт проката коньков и другие техпомещения. Спорткомплекс разместился на улице Новоселов, 8б. После открытия в нем начнут проводить занятия по игровым видам спорта. Также будет работать тренажерный зал.

"В Русскинской из двух тысяч жителей 63% населения активно занимается физической культурой. Ввод двух спортобъектов позволит односельчанам тренироваться круглогодично и в комфортных условиях. На очереди – следующее крупное открытие аналогичных спортобъектов в Ляминой", - добавил Андрей Трубецкой.

Теги: андрей трубецкой спорткомплекс, русскинская, сургутский район


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