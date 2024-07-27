Итальянский журналист, увидев открытие Олимпиады, захотел убежища в России

Итальянский журналист Анджело Джулиано отреагировал на открытие Олимпиады в Париже решением просить политическое убежище в России.

"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу. Макрон унижает Францию", - написал Джулиано в соцсети Х, прикрепив фотографии с выступления трансвеститов.

Итальянский журналист призвал защищать детей от такого контента, а церемонию открытия Игр назвал "сатанинским ЛГБТ*-проектом", пишет РИА Новости.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено