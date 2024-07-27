В Дагестане предотвращено нападение на церковь и силовиков

В Каспийске задержаны трое местных жителей, являющихся приверженцами запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Они готовили теракты против силовиков и православного храма.

В квартирах злоумышленников обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги МТО, электронные носители информации, в используемых средствах связи – наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат. Задержанные сознались.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, среди которых – "Подготовка к теракту". Следственные действия продолжаются, сообщает центр общественных связей ФСБ России.