27 Июля 2024
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Фото: Фонд святой Екатерины

Память легендарного разведчика Николая Кузнецова торжественно почтили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошли памятные мероприятия в день рождения легендарного разведчика Николая Кузнецова. Выдающийся советский оперативник родился 27 июля 1921 года, и даже спустя 103 года некоторые факты из его жизни остаются под грифом «Секретно».

(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Особое внимание сохранению памяти Николая Ивановича уделяет Фонд святой Екатерины: сегодня кадеты Суворовского училища и отряд юнармейцев из Нижнего Тагила почтили память разведчика и возложили цветы к его монументу.

«Судьба разведчика — это тяжелая ноша. Помня о Родине, приходится вживаться в роль человека, который находится в тылу врага. Кузнецов посвятил себя служению Советскому Союзу, всю свою жизнь был предан своему государству, много сделал для победы и постоянно подвергал себя опасности», — говорит начальник штаба местного управления «Юнармии» Нижнего Тагила Виктор Цымбал.

(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Он отметил, что изучение истории России, ее традиций, в том числе и военных, сберегание памяти о ветеранах и своих дедах лежат в основе сохранения государства.

Одной из точек города, где можно в буквальном смысле погрузиться в жизнь разведчика, стала интерактивная экспозиция «Николай Кузнецов. Человек-легенда». Через AR-технологии гости прикасаются к тем героическим дням и моментам, которые помогли нашему народу одержать победу в Великой Отечественной войне.

(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

За 16 месяцев Николай Кузнецов уничтожил 11 высших чинов администрации фашистской Германии и каждый раз уходил нераскрытым. Гестапо несколько месяцев искали «убийцу» в форме германского обер-лейтенанта, но так и не нашли. Кузнецов стал первым сотрудником внешней разведки, удостоенным звания Героя Советского Союза.

(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

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