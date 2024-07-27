Серебряков признал вину

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве машины в Москве, частично признал вину.

"В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления", - сообщает СКР.

Ранее Серебряков, задержанный в Турции, был доставлен в Россию. Его передали следователям СКР.

Предполагаемому исполнителю вменяется покушение на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом организованной группой лиц или по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье об убийстве предусматривает пожизненное лишение свободы. За незаконный оборот взрывных устройств ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Взрыв в Москве прогремел 24 июля в 6.30 утра, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. В результате взрыва у 50-летнего мужчины оторвало обе ступни, он в тяжелом состоянии. У женщины, сидящей на пассажирском сиденье, рваные раны лица. Они оба госпитализированы.