27 Июля 2024
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Общество Омская область Республика Татарстан
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Виталий Хоценко и вице-премьер Татарстана открыли в Омске II Международный Иртышский Сабантуй

Губернатор Виталий Хоценко и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев открыли в Омске II Международный Иртышский Сабантуй

Масштабный праздник дружбы, гостеприимства и добрососедства организован совместными усилиями двух регионов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и направлен на укрепление межнациональных связей и популяризацию туризма.

27 июля в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» на берегу реки Иртыш состоялось костюмированное шествие участников праздника. В парке развернулось множество тематических локаций, площадок для игровых и спортивных состязаний. Праздник объединил многочисленных представителей Омской области, Республики Татарстан и ещё десятков регионов Российской Федерации, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики.

В общей сложности II Международный Иртышский Сабантуй собрал в Омске порядка 40 тысяч человек.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Виталий Хоценко и Василь Шайхразиев посетили «Татарское подворье» – веранду-музей, воссоздающий быт татар начала прошлого века, дом татарина. В городке «Этнодеревня» почётным гостям продемонстрировали элементы национальных костюмов, кухни, обрядов и игр. На «Аллее Дружбы» в центральной части парка развернулась многонациональная площадка с выставкой-продажей изделий ручной работы, мастер-классами по декоративно-прикладному и художественному творчеству. Здесь представлена культура многонациональной Омской области, на территории которой в мире и согласии живут представители 135 национальностей.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

В рамках спортивной программы праздника в течение всего дня проходят соревнования по пляжному волейболу на приз Губернатора Омской области, состязания по национальной борьбе корэш среди взрослых и детей на приз Раиса Татарстана, а также армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната и парусная регата в акватории «Зеленого острова».

Вдоль набережной парка организован гастрономический фестиваль «Вкусно». На этой площадке всех посетителей угощают чак-чаком и ароматным чаем под названием «Большое татарское чаепитие».

Как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, в полдень состоялась торжественная церемония официального открытия II Международного Иртышского Сабантуя в Омской области. На открытой концертной площадке прошел грандиозный гала-концерт мастеров искусств и творческих коллективов Республики Татарстан и Омской области.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко приветствовал гостей, участников и зрителей на русском и татарском языках.

«На нашем празднике делегации многих регионов России, Казахстана и Китая, расположенных на берегах Иртыша. Два года назад состоялся первый Международный Иртышский Сабантуй в Республике Казахстан по инициативе Правительства Татарстана и Национального Совета Всемирного конгресса татар. Сегодня праздник переместился в Омск. Президент Владимир Владимирович Путин всегда говорит, что именно в многонациональности, многоконфессиональности сила России. И наш Президент абсолютно прав, мы это видим на примере нашей многоциональной области. В Омской области хорошо знают и любят этот старинный татарский праздник. По договорённости с Республикой Татарстан в 2026 году будем проводить у нас федеральный Сабантуй. Всем желаю хорошего настроения, замечательно провести время, показать наше сибирское гостеприимство", - обратился к участникам и гостям праздника Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Губернатор Виталий Хоценко наградил за вклад в укрепление межнациональных отношений и сохранение этноконфессионального согласия заместителя премьер-министра Республики Татарстан Василя Шайхразиева, возглавляющего Национальный Совет Всемирного конгресса татар. Глава региона вручил ему государственную награду Омской области – медаль «Дружба народов».

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев пожелал всем мира, добра и огласил приветствие-поздравление со II Международным Иртышским Сабантуем от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Сила регионов, сила России - в единении. Мы вместе организуем и проводим праздники, вместе приходим на помощь друг другу в беде. Объединяемся и, взявшись за руки, справляемся с горем, как это было, когда в деревни и сёла Прииртышья пришла большая вода. Никто не прошёл мимо, все помогают. Единение - наша самая сильная сторона. В то же время такие праздники, как Сабантуй, - тоже сила, мощь, единство и уверенность в завтрашнем дне», - отметил в свою очередь заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев.

Сабантуй - один из ярких и самобытных праздников татарского народа, который на протяжении веков отмечают в честь окончания весенних полевых работ. Праздник объединяет представителей разных народов, современные тенденции культурного развития, является ярким примером преемственности, символом взаимопонимания и единства между народами и подтверждает статус Омского Прииртышья как региона многонациональной дружбы.

(2024)|Фото: пресс-служба Правительства Омской области

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