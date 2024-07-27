К спасению Южного Урала от последствий прорыва дамбы подключился завод "Карабашмедь"

Уральский полпред Владимир Якушев провел заседание оперативного штаба в южноуральском Карабаше, вблизи которого прорвало участок дамбы на Киалимском водохранилище. По словам Якушева, все службы и ведомства региона среагировали достаточно оперативно, эвакуация жителей четырех поселков прошла организовано.

"Сейчас принципиально важно, чтобы люди получили всю необходимую помощь и максимально быстро были проведены выплаты. И, конечно, когда уйдет вода, нужно определиться с тем, что мы будем делать с жилыми домами. Прошу обратить самое пристальное внимание, чтобы каждый человек получил необходимую помощь", - цитирует Якушева его пресс-служба.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил, что в Карабашском ГО введен режим ЧС, эвакуированы 163 человека, идет оценка ущерба. Завод "Карабашмедь" подключился к спасательной операции и организовал в заводском профилактории "Синегорье" пункт временного размещения эвакуируемых. В профилакторий доставили 42 человека из 13 семей. На ночь в номерах профилактория пожелали остаться восемь человек, остальные разместились у родственников. Эвакуируемым предоставлено горячее питание, питьевая вода. Приготовлено 300 продуктовых наборов, в резерве еще 900. В понедельник в рамках проекта "Вещь добра" в поселок Киалим привезут более 10 тонн одежды.