Арестованы активы и счета генерала Булгакова

Арестованы недвижимость, активы и банковские счета экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова, которому вменяют коррупцию.

При этом не названы сумма, находящаяся на счетах, как и другие оценочные показатели, пишет ТАСС.

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-22 гг. и курировал материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 г. его освободили от должности.