Бывший мэр Тюмени поздравил с 438-летием "город, где начинается путь"

Экс-глава Тюмени, а ныне – и.о. главы Югры Руслан Кухарук поздравил город с 438-летием. Он отметил, что Тюмень – место, где начинается путь.

Кухаруку приятно ощущать свою причастность к истории Тюмени, которая останется значимой частью его личной истории – с городом связаны многие знаковые для чиновника события: там он закончил университет, получил первую работу, создал семью.

"На протяжении шести лет трудился главой города, получил колоссальный управленческий опыт, который намерен использовать в работе на новой должности в Югре. Благодарю Тюмень и горожан за самый ценный опыт – общения с жителями. Работать для людей, быть открытым и всегда сверяться с жителями в реализации государственных задач – самый верный подход", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

По мнению экс-мэра, жители наполняют город энергией, создают его неповторимую атмосферу, решают, каким ему быть.

"С Днем рождения, Тюмень – город, где начинается путь", - подытожил Кухарук.