Уральский полпред прибыл в пострадавший от "большой воды" южноуральский Киолим

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в охваченный "большой водой" поселок Киолим. Они осмотрели территорию населенного пункта.

На кадрах, опубликованных пресс-службой полпредства, видно, как Якушев в компании губернатора осматривает пострадавший населенный пункт. Ранее Текслер высказался о ситуации в Киолиме.

"Достаточно продолжительное время идут экстремально высокие осадки. Работаем в штабном режиме. Сейчас ситуация в Киолиме находится под полным контролем", - цитирует Текслера telegram-канал "Пул 74".

Ранее Текслер встретился с жителями, они тоже возвращаются, осматривают свои жилища.

"Будем оказывать всю необходимую помощь: и выплаты, и восстановление. Специалисты министерства социальных отношений Челябинской области – уже в Карабаше, с каждой семьей пообщаются. А дальше будет работать комиссия, которая буде непосредственно оценивать ущерб. Есть подтопление нескольких домов в одном из поселков, ночью люди оттуда были эвакуированы. Сейчас, учитывая, что вода прошла, люди возвращаются, несколько домов в настоящий момент подтоплено, там находится МЧС", - сказал Текслер.