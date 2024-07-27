Лавров: Капитуляции России не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о текущей позиции стран Запада по Украине.

"Все пропускают мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход. И по сути дела, в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", - цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что возвращаются все атрибуты "холодной войны" с конфронтацией, с прямым противостоянием. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала "Россия" Павла Зарубина о намерении Соединенных Штатов разместить в Германии дальнобойные ракеты.