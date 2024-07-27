В затопленном южноуральском поселке семья полтора часа ждала эвакуации

В южноуральском Киолиме, который затопило после прорыва дамбы, одна из жительниц вместе с семьей и грудным ребенком полтора часа сидела на крыше своего дома и ждала эвакуации.

"Моментально все произошло. Дома сидела. Сперва – раз – и свет потух. Не поняли, в чем дело. Потом сын в окно посмотрел и как закричит: "Мама, мама, давайте быстрее спасаться, там вода идет". Мы как глянули и быстрей на крышу залезли. На крыше сидели часа полтора с грудным ребенком", - рассказала РИА Новости Светлана Абиталипова.

По данным МЧС России, сейчас поселок Киолим полностью освободился от воды – она вернулась в русло реки.