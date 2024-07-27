27 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Стала известна программа Международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны» в Астрахани

В Астрахани с 17 по 31 августа в рамках национального проекта «Культура» пройдёт традиционный Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны».

На масштабный праздник съедутся ведущие артисты России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана. Подарком для слушателей станут выступления солистов, творческих коллективов из Узбекистана и Беларуси, сообщают в пресс-службе министерства культуры Астраханской области.

Открытие фестиваля состоится 17 августа в 20:30 на Соборной площади Астраханского кремля. В торжественной церемонии примут участие: Симфонический оркестр Прикаспийских государств под руководством Народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова и звёзды оперной сцены Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева, Динара Алиева, Довлет Нургельдыев, Айна Сейиткулиева, Талгат Мусабаев, Амин Гафари и другие.

В рамках образовательной программы фестиваля с 18 по 20 августа солисты, музыканты и артисты балета из Прикаспийских государств дадут открытые уроки «Вокальной академии», «Оркестровой академии» и «Балетной академии».

18 августа в 18:00 на площадке у Лебединого озера выступят артисты Brass-Ансамбля из состава оркестра Прикаспийских государств.

20 августа и до окончания фестиваля в Краеведческом музее будет работать фотовыставка «Россия – Прикаспий». Посетители экспозиции увидят работы астраханских и прикаспийских фотохудожников. В день открытия выставки пройдёт концертная программа с участием этнических коллективов и солистов.

21 августа, в 18:00, в Астраханской филармонии состоится отчётный концерт участников вокальной и оркестровой академии, а также артистов малого состава Симфонического оркестра Прикаспийских государств.

22 августа в 19:00 на Центральной набережной Волги выступит Юношеский симфонический оркестр. Коллектив подготовил специальную программу, посвященную Дню Государственного флага Российской Федерации.

(2024)|Фото: astrobl.ru

С 23 по 28 августа в Астраханской филармонии пройдут сольные концерты артистов из Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Туркменистана, и Узбекистана. Начало концертов в 18.00.

Финальной частью «Каспийских сезонов» станет опера А. С. Даргомыжского. «Русалка». Премьера состоится в рамках проекта «Русские оперы в Астраханском Кремле» 30 и 31 августа в 20:00 на Соборной площади. 1 сентября поклонники балетного искусства увидят выступление Народной артистки России, примы-балерины Большого театра и миланского театра «Ла Скала» Светланы Захаровой.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Официальным организатором Фестиваля выступает Дирекция по реализации культурно-массовых программ в партнерстве с Астраханским Театром Оперы и Балета, Астраханской филармонией, при поддержке правительства Астраханской области и министерства культуры Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: фестиваль классического искусства каспийские сезоны, программа, оперные певцы, русские оперы в астраханском кремле


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