Поклонская заявила о преимуществах виртуального мира над реальным

Наталья Поклонская, последним официальным местом работы которой была должность советника Генпрокурора России, задумалась о том, чем отличаются друг от друга виртуальный (компьютерный) и физический мир.

"На мой взгляд, сегодня одинаково реалистичны эти два мира. Преимуществ виртуального больше для людей, так как там больше свободы и возможностей создавать что-то новое и свое. К примеру, ты сам формируешь правила общения в социальных группах, создаешь те самые группы по интересам, учишься, работаешь, лечишься, находишь себе пару, покупаешь и продаешь товар", - пишет Поклонская в своем telegram-канале.

Она уточнила, что через соцсети может общаться с каждым, независимо от всевозможных санкций, страны проживания и географического нахождения.

"Представим, что появится виртуальное гражданство, религия, политика и абсолютно все институции необходимые для социального взаимодействия. А если еще и Искусственный Интеллект займет нишу в служении людям (к примеру, даже в политике), то вот и третья реальность. Вопрос только в том, сумеет ли человек удержать позицию главного разумного и думающего создания?", - размышляет Поклонская.

Для этого надо уметь использовать искусственный интеллект в качестве инструмента для собственного развития и раскрытия новых возможностей нашего мира.