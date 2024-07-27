27 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Рост товарооборота Астраханской области с Ираном составил 70% за 1 квартал 2024 года

Рост экспорта составил 78%. Такие данные были озвучены в ходе рабочей встречи вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева и советника руководителя Фонда Исламской Революции «Мостазафан», председателя правления холдинга «Пайя Тарабар Сина» Сейеда-Мехди Пакзата. Иранская делегация накануне прибыла в регион, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества.

Фонд «Мостазафан» – второе по величине коммерческое предприятие в Иране после Национальной иранской нефтяной компании. Денис Афанасьев подчеркнул, что Исламская Республика Иран является ведущим партнёром Астраханской области. Взаимодействие налажено в сферах торговли, транспорта, логистики, промышленности и других.

«Мы намерены и далее развивать всестороннее сотрудничество. Важную роль при этом отводим нашим контактам с Фондом Исламской Революции «Мостазафан». У нас действует двусторонняя программа до 2026 года», – отметил председатель астраханского правительства.

Среди наиболее важных мероприятий – наращивание объёмов взаимной торговли и развитие грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг» с использованием транзитных мощностей Астраханской области.

«Грузооборот наших портов традиционно ориентирован на иранское направление. Более 95% всех грузов, проходящих через наш воднотранспортный узел, следует в Иран. Через Иран к нам везут товары из Индии и стран Персидского залива», – сообщил вице-губернатор.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Он добавил, что по поручению Президента России увеличена проходная осадка Волго-Каспийского морского судоходного канала до 4,5 м. Благодаря этому растут грузопотоки. За 5 месяцев этого года грузооборот приблизился к 2,5 млн тонн, что на 60% больше показателей аналогичного периода предыдущего года. Потенциал астраханских портов уже сегодня составляет 16 млн тонн, и это не предел. В Астраханской области сформирован Каспийский кластер, который объединил две особые экономические зоны – портовую и промышленно-производственного типа. Масштабная работа и по дноуглублению канала, и по созданию Каспийского кластера проведена при непосредственном участии губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. В ближайшей перспективе кластер станет мощной базой обработки грузов, которая обеспечит стабильный грузопоток со странами Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии.

Дальнейшая совместная работа с Фондом Исламской Революции «Мостазафан» предусматривает создание двух логистических центров в астраханской портовой особой экономической зоне «Лотос». Председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев пригласил заинтересованные компании фонда не только к открытию логистических центров, но и к созданию промышленных предприятий в особой экономической зоне «Лотос».

В ходе пребывания в Астраханской области иранская делегация ознакомилась с потенциалом особых экономических зон и портовой инфраструктурой региона. Между астраханской особой экономической зоной «Лотос» и компанией «Пайя Тарабар Сина» действует соглашение о сотрудничестве. В рамках него в целях развития МТК «Север – Юг» в прошлом году совместно с якорным резидентом ПОЭЗ Астраханской области – компанией «ПЛК «Каспий» – было создано первое логистическое предприятие «Сина Гостар Пишро». Оно занимается автоперевозками по территории Ирана.

«В лице Фонда «Мостазафан» мы видим надёжного партнера, с которым готовы строить работу для достижения взаимовыгодных целей. Уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и послужит дальнейшей реализации российско-иранских стратегических проектов», – подытожил глава кабмина Астраханской области Денис Афанасьев.

Председатель правления холдинга «Пайя Тарабар Сина» Сейед-Мехди Пакзат поблагодарил астраханскую сторону за гостеприимство. Генеральный директор транспортного холдинга «Пайа Тарабар Сина» Реза Илати выразил признательность в адрес губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за внимание к Исламской Республике Иран. Он также отметил, что каждый визит главы региона в Иран придаёт новый импульс двустороннему сотрудничеству, и это взаимодействие будет продолжено по всем направлениям.

Теги: товарооборот, грузопоток, мтк север-юг, каспийский кластер


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