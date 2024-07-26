Из-за прорыва дамбы эвакуируют три поселка

Три поселка эвакуируют из-за прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО.

"По предварительным данным, подтоплен один поселок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке. Принято решение об превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. Развёрнуто два пункта временного размещения", - говорится в сообщении.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий смыва дамбы в результате обильных осадков в Челябинской области.