Число погибших при пожаре в Ульяновске увеличилось до трех. Возбуждено дело

Число погибших при пожаре в ульяновской многоэтажке выросло до трех человек. Среди них двухлетний мальчик, сообщили в управлении СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, а также уничтожения имущества, в результате хлопка с последующим возгоранием.



Предварительно установлено, что 26 июля 2024 года около 19.30 в результате хлопка в одной из квартир и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе 2-летний мальчик. В результате пожара уничтожено имущество жильцов.



В настоящее время горение ликвидировано, в условиях задымления на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.