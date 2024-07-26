СМИ: В Челябинской области из-за дождей прорвало дамбу

Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Официального подтверждения ЧП пока нет.

В регионе идут сильные и продолжительные дожди.

"Карабашский рабочий" со ссылкой на оперативный штаб сообщает, что жителям посёлков, находящихся в зоне подтопления, — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево нужно быть готовыми к эвакуации: собрать вещи первой необходимости и документы. В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой.

Киалимское водохранилище — водоём на границе Карабашского и Миасского городских округов, созданный в 1979 году в месте впадения реки Индишта в реку Большой Киалим. Является гидрологическим памятником природы областного значения c 1985.

Площадь зеркала — 1,6 км². Объём — 6 млн м³. Длина земляной плотины — 545 м