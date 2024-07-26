При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок

В Ульяновске произошел пожар в многоэтажном жилом доме, огнем охвачены три квартиры на третьем этаже. По данным МЧС России, пострадали трое вхрослых, погиб двухлетний ребенок.

По сообщению канала 112, погибших двое, подробности не уточняются.

Предварительной причиной ЧП называют взрыв газового баллона в одной из квартир.

Для жильцов развернут пункт временного размещения в гостинице. Всего на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники. Информация уточняется.