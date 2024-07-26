Нефтяникам дали время до августа, чтобы обосновать рост цен на АИ-95

Нефтяникам дали неделю, чтобы обосновать рост оптовых цен на бензин АИ-95

ФАС России направила запрос вертикально-интегрированным компаниям. Срок предоставления информации в антимонопольный орган - 31 июля, цитирует ТАСС пресс-службу ФАС.

Коммерсант отмечает, что в июле оптовая цена на бензин этой марки обновила максимум 2024 года. 15 июля стоимость АИ-95 преодолела отметку 70 тыс. руб. за тонну. Выше этого уровня АИ-95 торговался в последний раз в сентябре прошлого года, пока правительство впервые не запретило экспорт бензина. В середине июля ФАС заявила о необходимости увеличить объемы продаж АИ-95 на бирже из-за сезонного повышения спроса.

Напомним, что с 1 августа вновь начнет действовать запрет на экспорт бензина. Перерыв в этом запрете действовал в июле. Правительство также рассматривает возможность запрета экспорта в сентябре и октябре этого года, сообщил журналистам вице-премьер российского правительства Александр Новак.

"Мы исходим из баланса спроса и предложения, обеспечения внутреннего рынка, в первую очередь, чтобы он был обеспечен, и анализируем. Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь - октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", - заявил Новак.

Ранее Новак говорил, что рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.

На ожиданиях возобновления запрета на экспорт 95-ого бензина его биржевая стоимость бензина по итогам торгов 26 июля снизилась на 2,25%, опустившись ниже 73 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 26 июля подешевел на 2,21% - до 54,219 тыс. рублей за тонну.