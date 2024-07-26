Су-27 развернул три британских военных самолета над Черным морем

Су-27 подняли над Черным морем из-за пролета самолетов ВВС Великобритании вблизи воздушной границы России.

Как сообщили в Минобороны, воздушные цели были опознаны как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун", принадлежащие ВВС Великобритании.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации.

Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.