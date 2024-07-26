Астраханская и Хорезмская области подписали «дорожную карту» в рамках соглашения о сотрудничестве

План мероприятий, рассчитанный на три года, предусматривает поддержку малого и среднего предпринимательства, взаимодействие в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, культуры и других. Перспективы реализации этих договоренностей обсудили сегодня вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев и заместитель Хокима Хорезмской области Республики Узбекистан Анвар Давлетов.

Глава астраханского кабмина Денис Афанасьев отметил, что регион заинтересован в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«По итогам прошлого года наш экспорт в Узбекистан вырос на 10%. В первом квартале этого года мы отмечаем рост импорта на 20%. У нас есть все возможности для увеличения нашего торгового оборота. Этому могло бы содействовать открытие в Астрахани торгового дома Узбекистана, где будет представлен весь богатый ассортимент продукции, производимой в вашей стране», – сообщил Денис Афанасьев.

Он предложил заинтересованным предпринимателям и компаниям Хорезмской области принять участие в реализации этого проекта. Также призвал их активнее использовать транзитные возможности Астраханской области, в том числе логистического грузового хаба, для доставки товаров из Узбекистана в Россию. Регион выступает одним из ключевых участков транспортного коридора «Север – Юг». Этот проект находится на личном контроле губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Росту грузооборота в рамках МТК «Север – Юг» должны способствовать и особые экономические зоны. В мае этого года ОЭЗ «Лотос» и свободная экономическая зона «Хазарасп» Хорезмской области подписали соглашение о сотрудничестве.

Активно взаимодействие Астраханской области и Республики Узбекистан в гуманитарной сфере. Так, действуют программы двойных дипломов и академической мобильности студентов, реализуются стажировки. В Ташкентской области успешно работает филиал АГТУ. Это единственный вуз в Узбекистане, который готовит специалистов для рыбной отрасли. Здесь учится более 1000 граждан Узбекистана. В начале июля состоялся первый выпуск.

Ещё одно перспективное направление сотрудничества – туризм. Его развитию, считает глава астраханского кабмина Денис Афанасьев, может послужить прямое авиасообщение. Ранее из Астрахани осуществлялись полёты в Ургенч, но сейчас они приостановлены. Поэтому он предложил рассмотреть возможность возобновления полётной программы.

Делегация Республики Узбекистан накануне прибыла в регион. Свой визит они начали с возложения цветов к Вечному огню в Братском саду. Также гости познакомятся с представителями бизнеса Астраханской области и оценят возможности транспортно-логистического хаба. Заместитель Хокима Хорезмской области Республики Узбекистан Анвар Давлетов считает межрегиональное сотрудничество гармоничным дополнением взаимоотношений, выстраиваемых лидерами двух стран. Он также выразил заинтересованность в развитии дальнейшего взаимодействия с Астраханской областью по таким направлениям как сельское хозяйство, образование и туризм и пригласил всех на Фестиваль Дыни, который пройдёт с 9 по 11 августа в городе Хива Хорезмской области Республики Узбекистан.