В Иванове проходит книжный фестиваль «Читай – Отдыхай»

Книжный фестиваль «Читай – Отдыхай!» проходит в Иванове с 26 по 28 июля. В этом году площадкой проведения форума стало арт-пространство Ивановского железнодорожного вокзала. Мероприятие посетила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

По словам спикера регионального парламента, один из крупнейших книжных фестивалей в ЦФО проходит в Иванове уже третий год подряд в рамках федеральной программы «Читающая Россия», направленной на популяризацию чтения в регионах.

«В этом году организаторы привезли более 60 книжных издательств из разных городов России. Масштаб фестиваля, его творческая атмосфера и разнообразие представленной литературы вызывают самые положительные эмоции. Радует, что у жителей региона есть возможность открыть для себя новых авторов, пообщаться с выдающимися людьми, провести время интересно и с пользой», – подчеркнула Марина Дмитриева.

Председатель Думы в рамках фестиваля посетила лекцию Почетного гражданина Гаврилово-Посадского района Ивановской области, хранителя муниципального музея, академика и краеведа Бориса Волченкова. В преддверие 590-летия города Гаврилов Посад он рассказал об истории гусарских полков и знаменитых генералов, квартировавших в Гавриловом Посаде в первой половине XIX века.

Как сообщили в пресс-службе Ивановской областной Думы, среди участников фестиваля – федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город», «Абрикобукс», издательская группа «Альпина», «Выргород», «КомпасГид», ИД «Питер», «РИПОЛ классик», «Розовый жираф», «Самокат», «Синдбад», «Фантом Пресс» и другие популярные взрослые и детские издательства.

В течение трех дней в лектории железнодорожного вокзала будут проходить презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, мастер-классы и кинопоказы. В числе почетных гостей – знаменитая писательница, мастер жанра иронического детектива Дарья Донцова, отмечающая в этом году 25-летие литературной деятельности. Всего на фестивале состоится более 30 мероприятий с участием выдающихся прозаиков, поэтов, драматургов, публицистов, ученых, деятелей культуры и общественных деятелей.

Добавим, что организатор фестиваля – центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области. Мероприятия проходят при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского.