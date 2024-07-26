В Астраханской области уже этой осенью начнет работу Международный клуб дружбы

"Международный молодежный клуб откроем в Астраханской области этой осенью", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Клуб дружбы будет работать на базе Молодежного центра на Петровской набережной. Он будет работать по нескольким направлениям, в том числе «Медиа», «Предпринимательство», «Гражданская активность». Проект откроет новые возможности для развития международного сотрудничества.

Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по вопросам реализации государственной молодежной политики в Астрахани обсудили также и развитие туризма – одной из перспективных отраслей экономики региона.

"Почти половина гостей региона – это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо продумать для них новые интересные направления и маршруты, а также продолжить практику организации форумов-круизов и мероприятий патриотической направленности. Поручил привлечь региональный молодежный актив к проектным сессиям и обсуждениям вопросов развития туризма", - отметил Игорь Бабушкин.

Но самое важное, считает губернатор Астраханской области, это создание условий для самореализации нашей молодежи во всех районах области.

"Большие возможности для ребят открывает "Движение первых". В его составе уже более 50 тысяч астраханцев. Только за два летних месяца наши активисты стали призерами и победителями более 10 всероссийских конкурсов и проектов. Сегодня пообщался с ребятами. Много интересных предложений услышал, будем реализовывать", - добавил глава региона.