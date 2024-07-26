26 Июля 2024
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Общество Курганская область В России
Фото: er.ru

Владимир Якушев наградил курганских волонтёров-участников гуманитарной миссии "Единой России"

Владимир Якушев встретился с активистами в штабе общественной поддержки партии, познакомился с результатами работы волонтёров Уральского федерального округа и осмотрел фотовыставку, которая приурочена ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.

«Хочу сказать спасибо всем, кто занимается волонтёрской деятельностью. Собирает гуманитарную помощь, везёт её в зону проведения СВО, помогает нашим ребятам, которые выполняют там свой долг и защищают суверенитет нашей страны. Наши волонтёры работают и при чрезвычайных ситуациях. «Единая Россия» всегда поддерживала волонтёрское движение, мои однопартийцы являются его активными участниками. И, конечно, те вызовы, которые стоят перед нами, стимулируют к тому, чтобы в наших рядах волонтёров становилось больше», - сказал врио секретаря Генсовета.

Презентация проектов "Команда Урала" и "Утро"(2024)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что волонтёрское движение за последние несколько лет вышло на более организованный уровень.

«Количество волонтёров, которые при объявлении ЧС готовы прийти на помощь, очень большое. Они организованно и быстро доставляют воду, питание, помогают людям. Это говорит о том, что система, связанная с волонтёрством, стала более гибкой, активной, понятной для всех», - сказал Владимир Якушев.

(2024)|Фото: er.ru

Врио секретаря Генсовета «Единой России» вручил благодарности активным участникам гуманитарной миссии. «Это направление для партии очень важно. И мы продолжим его развивать», - заключил Владимир Якушев.

Теги: единая россия, владимир якушев, волонтеры, гуманитарная миссия


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