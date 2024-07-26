Владимир Якушев наградил курганских волонтёров-участников гуманитарной миссии "Единой России"

Владимир Якушев встретился с активистами в штабе общественной поддержки партии, познакомился с результатами работы волонтёров Уральского федерального округа и осмотрел фотовыставку, которая приурочена ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.

«Хочу сказать спасибо всем, кто занимается волонтёрской деятельностью. Собирает гуманитарную помощь, везёт её в зону проведения СВО, помогает нашим ребятам, которые выполняют там свой долг и защищают суверенитет нашей страны. Наши волонтёры работают и при чрезвычайных ситуациях. «Единая Россия» всегда поддерживала волонтёрское движение, мои однопартийцы являются его активными участниками. И, конечно, те вызовы, которые стоят перед нами, стимулируют к тому, чтобы в наших рядах волонтёров становилось больше», - сказал врио секретаря Генсовета.

Он отметил, что волонтёрское движение за последние несколько лет вышло на более организованный уровень.

«Количество волонтёров, которые при объявлении ЧС готовы прийти на помощь, очень большое. Они организованно и быстро доставляют воду, питание, помогают людям. Это говорит о том, что система, связанная с волонтёрством, стала более гибкой, активной, понятной для всех», - сказал Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета «Единой России» вручил благодарности активным участникам гуманитарной миссии. «Это направление для партии очень важно. И мы продолжим его развивать», - заключил Владимир Якушев.