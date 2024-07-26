26 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Армия и ВПК Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников поблагодарил новосибирцев: Тысячи людей помогают нашей армии, нашим бойцам, приближая Победу

Сотни караванов автомобилей с грузами для помощи бойцам в зоне СВО, миллионы собранных средств для отправки необходимых вещей, продуктов, оборудования туда — «за ленточку», гуманитарная помощь жителям Донбасса. В Новосибирской области жители – от бизнесменов и директоров предприятий до школьников и пенсионеров объединились, чтобы помочь СВОим.

Сегодня почти сто человек получили награды – за оказываемую помощь. Поблагодарили награждённых за их работу Губернатор Андрей Травников и врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков, сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

«Многие отзывчивые люди, которые помогают нашим землякам, — скромные, и не афишируют свою деятельность. Но говорить об этом нужно. Все должны видеть: людей ответственных, отзывчивых, щедрых намного больше. Это вселяет уверенность в наши силы. Ну и, конечно, эта уверенность передаётся и нашим ребятам, которые выполняют самую сложную боевую работу. Я горжусь тем, что принадлежу к российскому народу. Как не старались нас заставить забыть самое ценное и самое важное для нас в предыдущие десятилетия, когда наступил важный переломный момент, всё это в нас проявилось: по порыву души тысячи людей по всей стране включились в работу по помощи нашей армии, нашим бойцам, приближая Победу. Если сегодня проехать по территории нашей области, заехать в любой город, район, — обязательно увидишь, как трудятся земляки. Они плетут сети, изготавливают накидки, блиндажные свечи и многое другое, что требуется нашим бойцам. Помогают все: среди волонтёров и пожилые, и школьники. И это тоже формирует ощущение уверенности и гордости. У нас нет потерянных поколений. Это движение очень многочисленное и мощное, и оно сливается в очень серьёзный результат», — заявил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

В качестве подтверждения глава региона озвучил некоторые цифры: за полтора года без учёта расходов из областного бюджета — а они тоже очень внушительные, исчисляются миллиардами рублей — из средств предприятий и организаций было собрано 380 млн рублей. Общественные организации — 200 млн рублей. Караванов большегрузных автомобилей отправлено 240 единиц. В среднем каждую неделю уходит 2-3 двадцатитонных фуры. И это только тот объём, который собирается при координации Правительства области. Но огромное количество помощи идёт напрямую — многие предприниматели, руководители предприятий, её просто не афишируют.
Глава региона поблагодарил предприятия, организации, которые участвуют в сборе, отправке и доставки помощи в зону СВО, поблагодарил каждого новосибирца, который по велению сердца, по порыву души, включился в эту работу.

(2024)|Фото: nso.ru

Врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков вручил медали «За укрепление боевого содружества», «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», знаки отличия и грамоты руководителям, представителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, членам регионального Правительства, бизнесменам и общественникам.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: андрей травников, дмитрий глушенков, бойцы сво, гуманитарная помощь, зона сво


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