Альтернативой льготной ипотеке для россиян станут депозитные вклады – Набиуллина

Не стоит опасаться того, что россияне, не успевшие взять льготную ипотеку, потратят накопленные средств на другие товары и тем самым увеличат инфляцию, считает глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

"Основной эффект от завершения льготной ипотеки – снижение инфляционного давления. Высокие темпы выдачи любых кредитов приводят к росту денежной массы и росту спроса. Граждане направят большую часть денег на депозиты, сбережения", - сказала журналистам глава регулятора.

Он отметила, что спрос на жилье и ипотеку при этом все равно продолжит расти, хоть и более "сбалансированными" темпами. "Дисбаланс на рынке ипотеки будет уходить постепенно, мы ждем по году рост 7-12% ипотечного портфеля. Мы ожидаем, что темпы роста цен на жилье замедлятся и перестанут опережать роста доходов населения", - заключила Набиуллина.