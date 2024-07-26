Кадыров: YouTube давно нужно было закрыть

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что видеосервис YouTube уже давно надо было заблокировать.

"К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать", - цитирует Кадырова РИА Новости.

По его словам, видеохостинг блокирует каналы, которые защищают интересы России, а тех "шайтанов, которые вводят людей в заблуждение", поддерживает и "поднимает" на главной странице.

Кадыров добавил, что сам он никогда не заходит в YouTube.

Ранее россиян предупредили о возможном снижении скорости загрузки видео на YouTube до конца текущей недели до 40%. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, мера коснется только "десктопных" версий компьютеров и мобильную связь не затронет. К концу же следующей недели скорость загрузки снизится уже до 70%.