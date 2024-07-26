Сергей Бондарев покинул пост директора Шарташского лесопарка

Сергей Бондарев уходит с должности директора Шарташского лесопарка. Об этом он рассказал в своих социальных сетях, отметив, что уходит по личным обстоятельствам.

"Путь, который мы с командой проделали за минувшие два года, стал для меня, без преувеличения, очень важной эпохой и подарил мне бесценный опыт: трудности, победы, неожиданные повороты, достижения и радость от проделанной работы. Я от всей души благодарен нашей команде – за продуктивную работу, за фантастическую самоотдачу, за энтузиазм, единство и сплоченность", - написал Бондарев.

Он также выразил признательность Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области, предпринимателям и общественным деятелям, а также посетителям, чей комфорт и приятные впечатления от парка всегда были ориентирами для сотрудников.

"Я уверен, что территория Шарташского лесопарка продолжит благоустраиваться для горожан и вместе с тем сохранит свою красоту, чистоту и самобытность", - добавил Бондарев.

О том, кто займет освободившийся пост пока неизвестно.