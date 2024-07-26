Тюменская область и Казахстан решили укрепить сотрудничество в сфере культуры

В Астане национальный музей Казахстана и Тюменское музейно-просветительское объединение заключили соглашение о сотрудничестве. В присутствии губернатора Тюменской области Александра Моора документ подписали замдиректора по научной работе Национального музея республики Казахстан Акмарал Ибраева и генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

Соглашение предусматривает разработку и реализацию совместных музейных проектов, а также внедрение новых технологий и научных разработок.

"Наш музей входит в число важнейших культурных объектов Республики Казахстан. Подписание соглашения даст новые возможности для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества», – отметила Акмарал Ибраева.

Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер добавила, что музеи объединяют людей, создают мосты между культурами и способствуют взаимопониманию.

"Соглашение будет способствовать культурному обогащению наших народов. Уверена, что наше сотрудничество будет и долгосрочным, и эффективным", - цитирует Майер информационный центр правительства Тюменской области.

Визит в Астану делегации Тюменской области длится несколько дней.