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Фото: Министерство обороны РФ / function.mil.ru

СМИ: Булгаков создал систему поставок в ВС некачественных продуктов

Задержанный бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Против руководства этого АО заведено дело по статье о присвоении имущества.

Также источник, комментируя дело Булгакова, сообщил, что генерал создал систему поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости. "Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась", - сказал собеседник агентства. По его словам, военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции.

Как следует из материалов дела, трое фигурантов дела экс-замминистра обороны Булгакова были арестованы еще в апреле. Речь об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой. Сообщалось, что они причастны к поставкам некачественных продуктов Минобороны. Ковалевич возглавлял АО "Грязинский пищевой комбинат".

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции.

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-2022 годах и курировал материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 его освободили от должности.

Теги: дмитрий булгаков, замминистра обороны


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