Экономика России значительно перегрелась – Набиуллина

Экономика России находится в состоянии значительного перегрева, резервы производственных мощностей и рынка рабочей силы практически исчерпаны. Если не ужесточать денежно-кредитную политику, ситуация может грозить стагфляцией, выйти из которой можно будет только ценой жесткой рецессии, сказала журналистам глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она также прокомментировала надежды начала года на возможное снижение ключевой ставки в этом году: "В начале года инфляция замедлялась, инфляционные ожидания снижались и т.д. Тогда было пространство для снижения ставки в этом году, если бы тренд продолжился. Сейчас первый случай циклического перегрева за десять лет регулирования ставки".

Сегодня регулятор поднял ключевую ставку до 18% из-за того, что "все четыре триггера для повышения ставки реализовались". "Мы значимо отклонились от базового сценария", - отметила председатель ЦБ.

"В расчете на снижение ставки предприятия продолжили наращивать кредиты по плавающим ставкам. Заемщики были готовы брать кредиты по повышенным ставкам. Бюджетное влияние тоже имело большее значение, чем мы рассчитывали. Нужен более высокий уровень ставок в экономике Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки", - добавила Набиуллина.

В то же время, по словам главы ЦБ, вариант "шокового" повышения ставки на 5-7% не рассматривался. "Резкие, шоковые повышения ключевой ставки могут использоваться в двух случаях: риски финансовой стабильности и в случаях, когда реакция на рост инфляции уже сильно запоздала, как в Турции сейчас. У нас таких рисков сейчас есть. Такой вариант не рассматривали, еще задрать ставку мы не можем. Мы можем так остановить инфляцию, но результатом будет не возвращение экономики к устойчивому росту, а чрезмерное охлаждение", - сказала Набиуллина.