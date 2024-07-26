26 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит уральский лагерь, где ребенок выпал из окна второго этажа

На Среднем Урале прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в детском лагере.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 25 июля в детском оздоровительном комплексе "Звездный" Горноуральского городского округа. По предварительным данным, 7-летний мальчик, прибывший туда для отдыха на период 3 смены, выпал из окна второго этажа.

Предварительно установлено, что во время тихого часа ребенок вместе с другим мальчиком находился в комнате, где они проживали. Он решил посмотреть в окно, забрался на подоконник и выпал на улицу. Вероятной причиной ЧП стало то, что отсутствовали блокирующие устройства, препятствующие свободному открытию окон детьми.

В прокуратуре дадут правовую оценку действиям сотрудников детского лагеря. В том числе будет выясняться, как ими организована работа по присмотру за детьми. Кроме того, прокуроры изучат документы из больницы для установления тяжести вреда здоровью ребенка.

В ведомстве обещают принять меры, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось.

Теги: лагерь, окно, ребенок, прокуратура, проверка


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