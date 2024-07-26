Персонал отеля в Париже, в котором остановилась делегация МОК, объявил забастовку

Сотрудники пятизвездочного отеля Hotel du Collectionneur в Париже, в котором во время Олимпиады разместилась делегация Международного олимпийского комитета (МОК), объявили забастовку, сообщает Associated Press.

Сотрудники вышли в коридор отеля с плакатами и флагами профсоюза, сорвав обслуживание на завтраке. По их словам, им не повышали зарплату с 2017 года.

Отмечается, что организаторы Олимпиады заплатили отелю 22 млн евро за бронь на время Игр. В гостинице планируются различные мероприятия МОК.

Ранее, за несколько часов до открытия Олимпиады в Париже, работа железнодорожной компании SNCF оказалась парализована в результате "массированной атаки". Скоростные поезда, отправляющиеся с вокзала Монпарнас на юг Франции, несколько часов не могли уехать из-за "акта вандализма" на одной из платформ, сообщил перевозчик. По данным СМИ, речь идет о возгорании на путевой инфраструктуре.