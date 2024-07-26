"Имени ребенка не знаю, но жену люблю". Таджик заключил фиктивный брак с жительницей Первоуральска

В Первоуральске таджик заключил фиктивный брак с местной жительницей ради временной прописки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, который и поставил точку в "личной жизни" супругов.

Городская прокуратура проводила проверку соблюдения миграционного законодательства, когда в руки сотрудникам ведомства попали документы ЗАГСа о заключении брака одной пары в марте 2022 года. Супруг - гражданин Таджикистана, признался, что познакомился с женой всего за два месяца до свадьбы, совместно они никогда не проживали, а брак был нужен для оформления разрешения на временное пребывание в России. В дальнейшем это также облегчило бы получение российского гражданства.

Прокурор настоял на аннулировании брака, с чем супруги не согласились. В суде они заявили, что любят друг друга, живут вместе, а свадьбу просто сыграли в узком кругу. Однако, когда пошли вопросы, мигрант не смог назвать адрес собственной жены, как зовут ее ребенка и сколько ему лет.

Суд установил, что супруги заключили брак без намерения создать семью, брачный союз является фиктивным. Иск прокурора был удовлетворен. По итогам апелляции решение оставлено Свердловским областным судом без изменения.