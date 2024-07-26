Якушев: "Курганмашзавод" достойно противостоит вызовам, с которыми столкнулась Россия

"Курганмашзавод" дает достойные ответы на вызовы, с которыми столкнулась Россия, об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Сегодня, 26 июля, первый вице-премьер Денис Мантуров и полпред в УрФО Владимир Якушев посетили "Курганмашзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Они осмотрели мощности единственного в России производителя боевых машин пехоты - крупнейшего предприятия Курганской области.

"Вместе со всей страной "Курганмашзавод" сегодня противостоит вызовам, с которыми столкнулась Россия. Даёт на них достойные, уверенные ответы. В их основе лежит стойкость, трудолюбие и ответственность каждого сотрудника предприятия", – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред и вице-премьер вручили сотрудникам завода госнаграды и благодарственные письма за профессионализм и труд.

Сегодня полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев работает в Кургане. Помимо посещения предприятия, он также наградит волонтеров за помощь СВО и встретится с активом партии.