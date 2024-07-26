Великобритания хочет разработать ракеты, способные долететь до Москвы

Великобритания рассматривает возможность создания ракет большой дальности для противодействия "ядерной угрозе Путина", пишет The Times. По данным источников издания, для разработки такого оружия Великобритания намерена объединиться с Германией. Предполагается, что это оружие "может достичь Москвы, если Россия нажмет на ядерную кнопку".

Источники рассказали, что речь идет об орудии с дальностью действия около 2 тыс. миль (около 3,2 тыс. км). Союзники предполагают, что оружие может быть базировано в Германии и сможет долететь от Берлина до Москвы, если российские власти решат применить тактическое ядерное оружие.

Главным компонентом британского ядерного вооружения является программа "Трайдент" – это четыре подводных ракетных крейсера стратегического назначения. Пока попытки усовершенствовать ракеты в этой программе не слишком успешны. В январе 2024 года ВМС Великобритании провели неудачное испытание баллистической ракеты "Trident 2", запустив ее с атомного подводного ракетоносца HMS Vanguard. После пуска ракета, способная нести ядерную боеголовку, упала в океан в нескольких десятках метров от подлодки. Это уже второй неудачный запуск "Trident 2" – предыдущие испытания состоялись в 2016 году и тоже не увенчались успехом.