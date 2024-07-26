Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" скрылся в Турции в октябре

Бывший глава "Ленфильма" Федор Щербаков, объявленный в розыск по уголовному делу о вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию осенью прошлого года.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в материалах дела. Уточняется, что Щербакова объявили в розыск после пересечения им границы России 25 октября 2023 года.

В марте Щербаков был заочно арестован судом на два месяца. В середине января этого года стало известно, что Щербакова объявило в розыск МВД России. В пресс-службе "Ленфильма" тогда сообщили, что гендиректор находится в отпуске до 29 февраля.

СМИ выяснили, что Щербаков стал фигурантом уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. Пострадавшим по делу снова проходит топ-менеджер "Ростеха" Василий Бровко, муж Тины Канделаки. Он проходил потерпевшим по еще нескольким аналогичным делам.