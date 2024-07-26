Названы обстоятельства взрыва на ямальском месторождении, из-за которого пострадали девять человек

Северо-Уральское управление Ростехнадзора начало расследование обстоятельств взрыва на Восточно-Уренгойском месторождении на Ямале.

По данным управления, в 23.24 мск 25 июля на территории установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО "Роспан Интернешнл" в Пуровском районе при подготовке к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадали девять человек. Один из работников погиб.

Сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Игоря Нисковских. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте события. Организовано надлежащее межведомственное взаимодействие, сообщает пресс-служба Ростехнадзора.