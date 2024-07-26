Синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончатся дожди и потеплеет

Уральские синоптики предсказали, когда в регионе потеплеет после нынешних июльских холодов. Ждать осталось совсем недолго.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 27-28 июля циклон будет располагаться на территории Свердловской области. Дожди пройдут во всех ее районах, местами ожидаются сильные, а 27 июля – очень сильные. При этом будет прохладно, на 5-6 градусов ниже нормы.

"29 июля осадки ослабеют, 30 июля будут отмечаться местами, днем температура повысится до 16-20 градусов. В первые дни августа температура повысится еще на 2 градуса, до близких к норме значений. Однако кратковременные дожди вероятны", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее екатеринбургский синоптик Алексей Пулин назвал 25 июля 2024 года самым холодным за последние 10 лет.