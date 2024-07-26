26 Июля 2024
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Фото: Министерство обороны РФ / function.mil.ru

Задержан экс-замминистра обороны Булгаков

Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, сообщает ФСБ России.

Генерал проходит по делу о коррупции. Он уже взят под стражу и помещен в СИЗО "Бутырка".

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело "коррупционной направленности", в рамках которого Дмитрию Булгакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия.

бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков(2024)|Фото: Министерство обороны РФ / function.mil.ru

Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008-2022 годах и курировал материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 его освободили от должности.

В мае был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Его обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.

Теги: бывший замминистра обороны, дмитрий булгаков


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