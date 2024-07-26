В Екатеринбурге лжеброкер почти за год вытянул из экономиста более 1,6 миллиона рублей

Экономист Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области стала жертвой лжеброкера, который почти за год вытянул из нее 1 млн 650 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

25 июля в полицию за помощью обратилась жительница Екатеринбурга, которая рассказала, как решила заработать на инвестициях на бирже. Для этого в начале 2023 года ее знакомые с интернета посоветовали ей одного брокера, с которым сами уже зарабатывают. С этими знакомыми потерпевшая общалась довольно давно и сама знала об их доходах за счет инвестиций, а потому вышла на контакт с мошенником.

Лжеброкер предложил женщине заработать, после чего по указанию "куратора" заявительница установила на телефон специальное приложение, прошла необходимую верификацию, а с августа 2023 года по май 2024 года перевела на счет личного кабинета 2 млн рублей. Затем в течение почти года потерпевшая под диктовку лжеброкера переводила деньги со своего личного счета на "биржевой платформе" на указанные неизвестным счета.

Стоит отметить, что за это время екатеринбурженка действительно смогла вывести 350 тыс. рублей дохода от "сделок". Это успокоило гражданку и еще раз убедило, что она все делает правильно. Однако, после рекомендаций купить акции компаний "Google" и "Яндекс", 19 июля "консультант" вдруг удалил свой аккаунт, "пропал" с общего чата в мессенджере и удалил переписку. В этот момент женщина поняла, что ее обманули.

Из потерянных 1 млн 650 тыс. рублей 200 тыс.- являются личными накоплениями, 300 тыс. - взятые в долг у знакомых, а 1 млн 150 тыс. - кредитными.

В полиции Екатеринбурга в очередной раз предупреждают: "Не выполняйте указания незнакомцев, особенно, связанные с манипуляциями денежными средствами или другими ценностями, нужно остерегаться сомнительных предложений о заработке на "бирже" и различных "инвестиционных платформах". Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных структур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", совершать какие бы то ни было финансовые манипуляции с недвижимостью и прочее, не существуют никакие "безопасные счета".