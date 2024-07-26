ЦБ повысил ключевую ставку до 18%, инфляция подбирается к двузначным числам

Совет директоров Центрального банка России повысил ключевую ставку на 2% сразу – до 18% годовых. Регулятор объясняет такой шаг ускорением инфляции, которая складывается "существенно выше" апрельского прогноза.

В сообщении по итогам заседания говорится, что ЦБ будет рассматривать возможность повышения ключевой ставки и на ближайших заседаниях совета директоров (то есть 13 сентября и далее).

Прогноз ЦБ относительно инфляции в этом году существенно повышен – до 6,5-7%. Во втором же квартале 2024 года рост цен с поправкой на сезонность составил 8,6% в пересчете на год (после 5,8% в предыдущем квартале). На 22 июля годовая инфляция составляла 9%.

"Оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается", - сообщили в ЦБ.