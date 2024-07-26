Выплаты пострадавшим во время ЧС и терактов вырастут в полтора раза

Правительство России увеличило в полтора раза размер выплат пострадавшим во время ЧС и терактов. В дальнейшем финансовая помощь будет индексироваться каждый год.

Так, единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. руб. Помощь при частичной утрате имущества первой необходимости вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. руб. При полной утрате – с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Будут проиндексированы единовременные пособия людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, а также членам семей погибших в результате ЧС или теракта. Выплаты родственникам погибших вырастут с 1 млн до 1,5 млн руб. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тыс. руб. При причинении легкого вреда здоровью сумма вырастет с 200 до 300 тыс. руб.