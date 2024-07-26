В Тюмени врачи спасли недоношенного младенца с пороком сердца

В Тюмени врачи прооперировали недоношенного младенца, у которого был тяжелый порок сердца, угрожавший его жизни.

В детское кардиохирургическое отделение ОКБ №1 поступил новорожденный малыш со сложным пороком сердца и очень маленьким весом в 1,9 кг. Была угроза жизни, требовалась операция. Чтобы его применение было безопасным, вес пациента должен быть не менее 2,5 кг.

Врачи решили применить японскую методику. Ее суть заключается в постепенном и очень дозированном введении гиперкалорийного питания в желудок младенца через зонд. Параллельно врачи вводят препарат простагландин Е2, не дающий закрыться артериальному протоку, обеспечивая адекватное кровоснабжение нижней части туловища.

Через два месяца малыш весил уже 2,7 кг. Вскоре его прооперировали. Сегодня ребенок чувствует себя хорошо. Самостоятельно дышит и старается научиться принимать пищу уже через соску, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.